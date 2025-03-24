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Кто имеет право на наследство после смерти родственника без завещания — разъяснение Минюста

19:06, 24 марта 2025
Когда нет завещания, право на наследство имеют родственники умершего в зависимости от степени родства и определенной законом очередности.
Кто имеет право на наследство после смерти родственника без завещания — разъяснение Минюста
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Министерство юстиции Украины разъяснило, что в случаях, когда лицо умерло и не оставило завещания, наследование происходит по закону. В таких ситуациях наследниками могут стать ближайшие родственники умершего — в частности, дети, один из супругов, родители и другие лица согласно очередности, установленной Гражданским кодексом Украины.

Главой 86 Кодекса установлена очередность наследования по закону. Наследники получают право на наследование поочередно, в зависимости от степени родства.

Каждая последующая очередь получает право на наследование при отсутствии наследников предыдущей очереди, устранении их от права на наследование, непринятии ими наследства или отказе от его принятия, кроме случаев, установленных статьей 1259 этого Кодекса.

Всего существует 5 очередей наследников по закону:

- первая очередь — дети наследодателя, переживший его супруг и родители. Следует отметить, что дети, рожденные не в зарегистрированном браке, но в свидетельстве о рождении которых указаны отец и мать, либо в отношении которых установлен в судебном порядке факт отцовства, имеют такие же права на наследство, как и рожденные в браке. Они имеют равный статус. К наследникам первой очереди также относятся усыновленные дети.

- вторая очередь — родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери;

- третья очередь — родные дядя и тетя наследодателя;

- четвертая очередь — лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;

- пятая очередь — другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, при этом родственники ближней степени родства устраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства. Степень родства определяется по числу рождений, отделяющих родственника от наследодателя. Рождение самого наследодателя в это число не включается.

В пятую очередь право на наследование по закону получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Иждивенцем считается несовершеннолетнее либо нетрудоспособное лицо, не являвшееся членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получавшее от него материальную помощь, которая была для него единственным или основным источником средств к существованию.

Очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Этот договор не может нарушать прав наследника, который не участвует в нем, а также наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

Физическое лицо, являющееся наследником по закону последующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что оно в течение длительного времени ухаживало, материально обеспечивало, оказывало иную помощь наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Наследование усыновленными и усыновителями

В случае наследования по закону усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению.

Усыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного, других его родственников по происхождению по восходящей линии.

Родители усыновленного и другие его родственники по происхождению по восходящей линии не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков.

Если по решению суда об усыновлении сохранена правовая связь между усыновленным и его бабушкой, дедушкой, братом и сестрой по происхождению, то в случае смерти его бабушки, дедушки по происхождению усыновленный имеет право на наследование по праву представления, а в случае смерти его брата, сестры по происхождению — имеет право на наследование как наследник второй очереди.

В случае смерти усыновленного его бабушка, дедушка, брат, сестра по происхождению, с которыми была сохранена правовая связь, наследуют на общих основаниях.

Наследование по праву представления

Наследование по праву представления — это наследование по закону, которое предполагает возникновение у определенных наследников права на наследование при условии смерти до открытия наследства того из их родственников, кто был бы наследником. Таким образом, его собственные наследники как бы представляют в наследственных правоотношениях лицо, которое получило бы права на наследство, если бы было живо на момент открытия наследства.

Внуки, правнуки наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке, дедушке, если бы они были живы на момент открытия наследства.

Прабабушка, прадедушка наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их детям (бабушке, дедушке наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

Племянники наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестре, брату наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тете, дяде наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

Если наследование по праву представления осуществляется несколькими лицами, доля их умершего родственника делится между ними поровну.

При наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства.

Размер доли в наследстве наследников по закону

Доли в наследстве каждого из наследников по закону являются равными.

Наследники по устной договоренности между собой, если это касается движимого имущества, могут изменить размер доли в наследстве кого-либо из них. Если это касается недвижимого имущества или транспортных средств, они могут сделать это только по письменному соглашению между собой, удостоверенному нотариусом.

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минюст завещание наследство наследственные правоотношения Министерство юстиции Украины

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