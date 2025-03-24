Бил и сбросил с лестницы — в Киеве отправили за решетку мужчину, который убил собаку

Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа на руках дочь, сбросил собаку с лестницы, после чего снова начал избивать пса.

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Днепровский районный суд Киева огласил обвинительный приговор 31-летнему киевлянину за жестокое обращение с бездомной собакой, которое привело к гибели животного. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ведомстве напомнили, что подозреваемый, который проживал с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку, а затем начал выталкивать ее в подъезд. Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа дочь на руках, сбросил собаку с лестницы, после чего снова начал избивать пса.

В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ударов и падения, а также летальной кровопотери, собака умерла, что подтверждено проведенными экспертизами. Кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в доме.

«Сам обвиняемый своей вины в суде не признал, однако признался, что действительно столкнул собаку с лестницы, но заявил, что убил ее кто-то другой, возможно соседи. Его слова опровергнуты выводами экспертиз», — заявили в прокуратуре.

Мужчина, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, осужден к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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