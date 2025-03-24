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Завершены выплаты зимней еПоддержки – 703 млн гривен получили украинцы

18:30, 24 марта 2025
Помощь получили 14,4 млн украинцев.
Завершены выплаты зимней еПоддержки – 703 млн гривен получили украинцы
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Правительство завершило выплаты зимней «еПоддержки» по заявкам, поданным через «Дію» и банки-партнеры. Всего 703 млн грн получили украинцы, в том числе 124,5 тыс. выплат на детей. Программа, инициированная Президентом Владимиром Зеленским, оказывает финансовую поддержку гражданам в сложный зимний период.

Министерство экономики сообщило, что помощью воспользовались 14,4 млн человек. Большинство потратило средства на коммунальные услуги, лекарства украинского производства, книги и благотворительные взносы на ВСУ. Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр, отметила, что программа достигла своей цели - поддержала украинцев в трудное время.

Заявки на получение помощи можно было подать до 28 февраля 2025 года. Те, что были поданы через Укрпочту, будут обрабатываться до конца апреля.

Потратить средства можно на коммунальные, медицинские, образовательные услуги, транспорт, лекарства украинского производства, а также на поддержку ВСУ. Средства, полученные через программу, подлежат декларированию до 31 марта 2025 года.

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