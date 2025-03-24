Завершено виплати зимової єПідтримки – 703 млн гривень отримали українці

Допомогу отримали 14,4 млн українців.

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Уряд завершив виплати зимової «єПідтримки» за заявками, поданими через «Дію» та банки-партнери. Всього 703 млн грн отримали українці, зокрема 124,5 тис. виплат на дітей. Програма, ініційована Президентом Володимиром Зеленським, надає фінансову підтримку громадянам в складний зимовий період.

Міністерство економіки повідомило, що допомогою скористалися 14,4 млн осіб. Більшість витратила кошти на комунальні послуги, ліки українського виробництва, книги та благодійні внески на ЗСУ. Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єр-міністерка, зазначила, що програма досягла своєї мети — підтримала українців у важкий час.

Заявки на отримання допомоги можна було подати до 28 лютого 2025 року. Ті, що були подані через Укрпошту, оброблятимуться до кінця квітня.

Витратити кошти можна на комунальні, медичні, освітні послуги, транспорт, ліки українського виробництва, а також на підтримку ЗСУ. Кошти, отримані через програму, підлягають декларуванню до 31 березня 2025 року.

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