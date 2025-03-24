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Бив та скинув зі сходів — у Києві відправили за ґрати чоловіка, який вбив собаку

14:54, 24 березня 2025
Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи доньку на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити пса.
Бив та скинув зі сходів — у Києві відправили за ґрати чоловіка, який вбив собаку
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Дніпровський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 31-річному киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві нагадали, підозрюваний, який жив зі співмешканкою, двома її синами та спільною 11-місячною донькою, привів до квартири безпритульну собаку Мілку та згодом почав виштовхувати її у під’їзд. Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи доньку на руках, кинув собаку зі сходів, після чого знову почав бити пса.

Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння і летальної крововтрати, собака померла, що підтверджено проведеними експертизами. Кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження у будинку.

«Сам обвинувачений своєї вини у суді не визнав, однак зізнався, що собаку і справді зіштовхнув зі сходів, проте заявив, що вбив її хтось інший, можливо сусіди. Його слова спростовані висновками експертиз», - заявили у прокуратурі.

Чоловіка, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме за ґратами.

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прокуратура Київ

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