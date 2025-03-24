Мюнхенська прокуратура звинувачує кліматичних активістів у створенні злочинної організації

В Німеччині п’ятьом активістам «Останнього покоління» висунули звинувачення у створенні злочинної організації.

Фото: Spiegel

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Баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом та тероризмом мюнхенської прокуратури висунуло звинувачення п’ятьом активістам колишньої групи «Останнє покоління» у створенні злочинної організації. Про це повідомляє Spiegel.

Обвинувальний акт, що налічує 149 сторінок, спрямований проти кількох активістів, серед яких відома Карла Хінріхс та Вольфганг Метцелер-Кік, які у 2023 році привернули увагу протестами, зокрема, голодуванням під будівлею канцелярії. Звинувачення також торкаються активістів з Баварії та Саксонії.

У травні 2023 року поліцейські провели обшуки в домівках представників «Останнього покоління» в кількох федеральних землях. Слідчі стверджують, що активісти зібрали 1,4 мільйона євро через кампанії зі збору коштів, які були використані для здійснення злочинів. Два активісти також звинувачуються в спробі саботажу нафтопроводу між Трієстом і Інгольштадтом.

Карла Хінріхс в Instagram заявила, що обвинувальний акт нагадує «дитячу книжку про протест» і підкреслила, що йдеться про право на протест. Водночас суди в Нойруппіні та Фленсбурзі продовжують розгляд справи проти активістів. У Берліні судова адміністрація визнала, що «Останнє покоління» не є злочинною організацією.

У лютому 2025 року рух «Останнє покоління» розпався і розділився на дві нові групи: «Нове покоління», яке фокусується на впливі на політиків через паралельні парламенти та протести, і «Колектив опору», що має на меті самостійно впроваджувати заходи із захисту клімату.

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