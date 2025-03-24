Практика судів
  1. У світі

Мюнхенська прокуратура звинувачує кліматичних активістів у створенні злочинної організації

19:24, 24 березня 2025
В Німеччині п’ятьом активістам «Останнього покоління» висунули звинувачення у створенні злочинної організації.
Мюнхенська прокуратура звинувачує кліматичних активістів у створенні злочинної організації
Фото: Spiegel
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом та тероризмом мюнхенської прокуратури висунуло звинувачення п’ятьом активістам колишньої групи «Останнє покоління» у створенні злочинної організації. Про це повідомляє Spiegel.

Обвинувальний акт, що налічує 149 сторінок, спрямований проти кількох активістів, серед яких відома Карла Хінріхс та Вольфганг Метцелер-Кік, які у 2023 році привернули увагу протестами, зокрема, голодуванням під будівлею канцелярії. Звинувачення також торкаються активістів з Баварії та Саксонії.

У травні 2023 року поліцейські провели обшуки в домівках представників «Останнього покоління» в кількох федеральних землях. Слідчі стверджують, що активісти зібрали 1,4 мільйона євро через кампанії зі збору коштів, які були використані для здійснення злочинів. Два активісти також звинувачуються в спробі саботажу нафтопроводу між Трієстом і Інгольштадтом.

Карла Хінріхс в Instagram заявила, що обвинувальний акт нагадує «дитячу книжку про протест» і підкреслила, що йдеться про право на протест. Водночас суди в Нойруппіні та Фленсбурзі продовжують розгляд справи проти активістів. У Берліні судова адміністрація визнала, що «Останнє покоління» не є злочинною організацією.

У лютому 2025 року рух «Останнє покоління» розпався і розділився на дві нові групи: «Нове покоління», яке фокусується на впливі на політиків через паралельні парламенти та протести, і «Колектив опору», що має на меті самостійно впроваджувати заходи із захисту клімату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Німеччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДСА протягом 2 місяців обмежить доступ громадян до текстів судових рішень щодо ухилення від мобілізації

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект стосовно обмеження доступу громадян до певних судових рішень, включно з вироками стосовно ухилення від мобілізації – перелік обмежень.

Ухилення від відбування покарання як підстава для зупинення строків давності виконання обвинувального вироку є особливим юридичним фактом – ОП ККС ВС

Роблячи висновок про ухилення особи від відбування покарання при застосуванні ч. 3 ст. 80 КК, суд тим самим фактично визнає її винною у вчиненні нового злочину, і таке правозастосування суперечить Конституції – позиція ОП ККС ВС.

Витрати на відрядження одного судді на рік можуть становити майже 438 тисяч грн – Мінфін виступив проти змін у строках відрядження

У Міністерстві фінансів не підтримали законопроект про зміни щодо строків відряджень суддів, бо загальні витрати на них можуть досягти 180,5 млн грн на рік.

В НШСУ створять окремий комунікаційний підрозділ та сформують нову інформаційну політику

Національна школа суддів вирішила зайнятися популяризацією своєї діяльності.

Комітет рекомендував Верховній Раді схвалити законопроект щодо тимчасового незастосування обмеження на строки відрядження суддів

Пропонується передбачити, що обмеження загального строку відрядження судді не застосовуються щодо відряджених суддів апеляційних судів – до дня завершення ВККС конкурсу, а щодо відряджених суддів місцевих судів – протягом добору та 6 місяців з дня його завершення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олег Боднарюк
    Олег Боднарюк
    голова Чернівецького окружного адміністративного суду