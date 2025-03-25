Відпочинок під загрозою — коли роботодавець має право відкликати працівника з відпустки

Держпраці назвала випадки, у яких працівника може бути відкликано зі щорічної відпустки.

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Державна служба України з питань праці роз’яснила, в яких випадках працівника може бути відкликано з щорічної відпустки.

Відкликання працівника з щорічної відпустки може відбутись лише в наступних випадках: за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених законодавством.

Якщо працівника відкликають з відпустки, його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Раніше у Держпраці пояснили, коли при звільненні не потрібно проводити утримання із зарплати.

Додамо, чи нараховується ЄСВ на суму компенсації за невикористану відпустку.

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