ДПС нагадала про граничні терміни подання декларації про майновий стан і доходи

Кампанія декларування доходів, отриманих у 2024 році, триває вже третій місяць.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало підприємцям, фізичним особам та платникам податків про строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

У відомстві зазначили, що дотримання цих термінів — це не лише виконання вимог Податкового кодексу України, а й можливість уникнути штрафів та оптимізувати свої податкові зобов’язання.

Хто, коли і як має подавати декларацію

До 1 травня 2025 року декларацію зобов’язані подати:

- громадяни, які отримали доходи, що підлягають декларуванню. Йдеться, наприклад, про доходи від здачі майна в оренду фізичним особам, іноземні доходи, доходи від продажу корпоративних прав чи отримання спадщини або списаного банком кредиту.

- фізичні особи — підприємці (ФОП), які працюють на загальній системі оподаткування.

- особи, які займаються незалежною професійною діяльністю (адвокати, нотаріуси тощо).

До 31 грудня 2025 року декларацію подають ті, хто хоче скористатися правом на податкову знижку. Це може стосуватися витрат на освіту, іпотеку чи інші передбачені законом випадки.

Деякі платники податків мають свої особливі дедлайни

- ФОП на загальній системі, які припинили діяльність, подають декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, коли було зареєстровано припинення. Звітний період у такому разі охоплює час від завершення попереднього звітного періоду до кінця місяця припинення діяльності.

- громадяни, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, мають подати декларацію не пізніше ніж за 60 календарних днів до від’їзду.

Що робити, якщо термін подання припадає на вихідний?

Податковий кодекс передбачає зручне правило: якщо останній день подання декларації збігається з вихідним чи святковим днем, строк автоматично переноситься на перший робочий день. Тож уважно стежте за календарем, щоб не пропустити можливість вчасно виконати свої зобов’язання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.