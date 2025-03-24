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На Волыни мужчина хотел избежать мобилизации по религиозным убеждениям, но не был членом религиозной организации — приговор суда

16:24, 24 марта 2025
Суд наказал военнообязанного за уклонение от мобилизации.
На Волыни мужчина хотел избежать мобилизации по религиозным убеждениям, но не был членом религиозной организации — приговор суда
Иллюстративное фото из открытых источников
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На Волыни военнообязанный отказался от повестки по религиозным убеждениям. Приговор по делу № 156/865/24 вынес Иваничевский районный суд Волынской области.

В материалах дела указано, что 10 июня 2024 года сотрудники ТЦК составили акт об отказе мужчины от получения повестки. Однако он все равно должен был на следующий день явиться в воинскую часть, поскольку у него не было законных оснований для отсрочки.

Военно-врачебная комиссия признала обвиняемого годным к службе и представила соответствующие доказательства в суде.

Кроме того, на заседании выступил член Церкви адвентистов седьмого дня. Свидетель рассказал, что знает обвиняемого как хорошего человека, но отметил, что тот не принадлежит к религиозной организации. Отсутствие связей с религиозной организацией также подтвердила справка от «Религиозного центра Свидетелей Иеговы», согласно которой обвиняемый не является членом данной религиозной общины.

На суде мужчина признал, что уклонялся от службы в ВСУ, и просил не наказывать его строго. В материалах дела отмечалось, что обвиняемый осознаёт опасный и противоправный характер своих действий, но стремится достичь цели — избежать призыва по мобилизации.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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