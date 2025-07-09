На Прикарпатті суд покарав військового, який відмовився виконати наказ командира через релігійні переконання

Суд визнав військовослужбовця винним та засудив до п’яти років ув’язнення за відмову їхати в зону бойових дій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Прикарпатті суд покарав військовослужбовця, який відмовився виконати наказ командира через релігійні переконання. Вирок у справі № 346/1178/25 виніс Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

Як вказується у матеріалах справи, у грудні 2024 року обвинувачений відмовився виконувати наказ командира про виїзд в район виконання завдань у м. Слов’янськ Донецької області.

Під час судового засідання військовослужбовець вину не визнав і пояснив, що через релігійні переконання не може служити у війську та застосовувати зброю. Сказав, що є членом Церкви адвентистів сьомого дня з 2013 року і попросив виправдати його.

Захисниця обвинуваченого також наголосила, що обвинувачений не погоджувався з мобілізацією, однак не ухилявся від неї та самовільно не залишив військову частину. Під час суду чоловік категорично відмовився від пропозиції прокурора звільнити його від кримінальної відповідальності за умови продовження проходження військової служби.

«На переконання суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов`язку усіма громадянами України, незалежно від їх віросповідання», – зазначено у вироку суду.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 402 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.