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На Прикарпатье суд наказал военного, отказавшегося выполнить приказ командира по религиозным убеждениям

13:20, 9 июля 2025
Суд признал военнослужащего виновным и приговорил к пяти годам заключения за отказ ехать в зону боевых действий.
На Прикарпатье суд наказал военного, отказавшегося выполнить приказ командира по религиозным убеждениям
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На Прикарпатье суд наказал военнослужащего, который отказался выполнять приказ командира по религиозным убеждениям. Приговор по делу № 346/1178/25 вынес Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области.

Как указано в материалах дела, в декабре 2024 года обвиняемый отказался выполнять приказ командира о выезде в район выполнения задач в г. Славянск Донецкой области.

Во время судебного заседания военнослужащий вину не признал и объяснил, что из-за религиозных убеждений не может служить в армии и применять оружие. Он сообщил, что является членом Церкви адвентистов седьмого дня с 2013 года и попросил оправдать его.

Защитница обвиняемого также подчеркнула, что обвиняемый не соглашался с мобилизацией, однако не уклонялся от нее и самовольно не покидал воинскую часть. Во время суда мужчина категорически отказался от предложения прокурора освободить его от уголовной ответственности при условии продолжения прохождения военной службы.

«По убеждению суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной говорить о необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, независимо от их вероисповедания», – отмечено в приговоре суда.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

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