Суд підтримав податкову у справі про приховані доходи з електронних переказів

07:54, 29 серпня 2025
Суд підтвердив правомірність штрафу у 873,8 тисяч гривень за недекларовані доходи.
Суд підтримав податкову у справі про приховані доходи з електронних переказів
Фото: Freepik
Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь податкового органу у справі щодо донарахування податків на суму понад 873 тисяч гривень. Підставою для розгляду стала позапланова невиїзна перевірка, під час якої було встановлено факти недекларування доходів, отриманих через електронні платіжні засоби.

Податкова служба у Полтавській області розповідає, що контролюючим органом проведено документальну позапланову невиїзну перевірку платника  з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства.

За результатами перевірки складено акт та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким визначено суму податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування, застосовано адміністративний штраф і штрафну (фінансову) санкцію за платежем ПДФО, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування, а також збільшено суму грошового зобов’язання з військового збору на загальну суму 873,8 тис. гривень.

Судом під час розгляду справи взято до уваги доводи податкового органу, зокрема, що позивач у 2023 році отримував грошові кошти від фізичних осіб із використанням реквізитів електронних платіжних засобів (p2p платежі) та здійснював значні обсяги переказів між рахунками фізичних осіб. Такі операції можуть свідчити про схему обходу заборони здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів (ліцензій, дозволів тощо), що передбачено чинним законодавством.

При цьому отримані доходи не були включені до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та не оподатковувалися ПДФО і військовим збором. Через ненадання до перевірки банківських виписок у повному обсязі, розмір річного оподаткованого доходу платника податків, отриманого у вигляді інших доходів, було визначено на підставі інформації, наданої Національним банком України листом від 20.03.2024 №24 – 0006/21625/БТ.

Судом встановлено, що платник не надав жодних пояснень щодо походження коштів та правових підстав їх отримання, а також не підтвердив документально джерела надходжень.

Верховний Суд у постанові від 26.03.2024 у справі №420/9909/23 наголосив: сама наявність/отримання інформації ще не є підставою для притягнення до відповідальності суб’єкта господарювання, проте дає контролюючому органу право провести перевірку для підтвердження чи спростування відповідних фактів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що у контролюючого органу були законні підстави для проведення документальної позапланової перевірки.

У результаті Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі №440/2032/25 на користь податкового органу.

