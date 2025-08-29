Суд поддержал налоговую по делу о скрытых доходах по электронным переводам

Суд подтвердил правомерность штрафа в 873,8 тысячи гривен за недекларируемые доходы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полтавский окружной административный суд принял решение в пользу налогового органа по делу о доначислении налогов на сумму более 873 тысяч гривен. Основанием для рассмотрения стала внеплановая невыездная документальная проверка, в ходе которой были установлены факты недекларирования доходов, полученных через электронные платёжные средства.

Главное управление ГНС в Полтавской области сообщает, что контролирующим органом была проведена документальная внеплановая невыездная проверка плательщика по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства.

По результатам проверки был составлен акт и принято налоговое уведомление-решение, которым определена сумма налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам годового декларирования, применён административный штраф и финансовая санкция по платежу НДФЛ, уплачиваемому физическими лицами по итогам годового декларирования, а также увеличена сумма денежного обязательства по военному сбору на общую сумму 873,8 тыс. гривен.

Суд при рассмотрении дела принял во внимание доводы налогового органа, в частности, что истец в 2023 году получал денежные средства от физических лиц с использованием реквизитов электронных платёжных средств (p2p-платежи) и осуществлял значительные объёмы переводов между счетами физических лиц. Такие операции могут свидетельствовать о схеме обхода запрета на осуществление деятельности без соответствующих разрешительных документов (лицензий, разрешений и т.д.), что предусмотрено действующим законодательством.

При этом полученные доходы не были включены в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и не облагались НДФЛ и военным сбором. Из-за непредоставления в полном объёме банковских выписок на проверку, размер годового налогооблагаемого дохода плательщика, полученного в виде других доходов, был определён на основании информации, предоставленной Национальным банком Украины письмом от 20.03.2024 №24 – 0006/21625/БТ.

Судом установлено, что плательщик не предоставил никаких пояснений относительно происхождения средств и правовых оснований их получения, а также документально не подтвердил источники поступлений.Верховный Суд в постановлении от 26.03.2024 по делу №420/9909/23 отметил: само наличие/получение информации ещё не является основанием для привлечения субъекта хозяйствования к ответственности, однако даёт контролирующему органу право провести проверку для подтверждения или опровержения соответствующих фактов.

Учитывая изложенное, суд пришёл к выводу, что у контролирующего органа были законные основания для проведения документальной внеплановой проверки.

В результате Полтавский окружной административный суд принял решение по делу №440/2032/25 в пользу налогового органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.