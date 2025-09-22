Пригрозив продавчині зброєю і забрав з каси готівку — суд призначив покарання грабіжнику

За розбійний напад чоловік отримав тюремний строк.

Бердичівський міськрайонний суд засудив чоловіка за розбійний напад, скоєний під час воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 5,5 років ув’язнення з конфіскацією половини майна. Про це повідомили у суді.

Подія сталася 2 серпня цього року у Бердичеві. В обідню пору 52-річний раніше не судимий містянин прийшов до одного з продуктових магазинів, дістав з пакета револьвер та наказав продавчині віддати йому готівку з каси. Правцівниця сприйняла погрозу як реальну, тож не стала чинити опору незнайомцеві.

Нападник забрав з каси 1300 грн та залишив місце злочину.

Свою вину обвинувачений визнав повністю, щиро каявся та пояснив, що не мав наміру заподіяти шкоду продавчині, а на злочин пішов, бо заборгував гроші знайомій. Револьвер колись йому подарував, товариш. Згідно висновку експерта, револьвер «EKOL» калібру 4 мм (Флобер) не є вогнепальною зброєю, відповідно і не потребує спеціального дозволу.

У ході судового розгляду винуватість обвинуваченого у розбійному нападі повністю доведена дослідженими доказами.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений скоїв особливо тяжкий, корисливий злочин, у воєнний час, тож його виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

Разом з тим, враховуючи що обвинувачений раніше не судимий, має позитивні характеристики, визнав вину, щиро каявся, співпрацював зі слідством, суд, застосувавши ч. 1 ст. 69 КК України, призначив покарання менше, ніж передбачає санкція статті, за якою обвинуваченого визнано винним.

Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений (справа № 274/6163/25).

