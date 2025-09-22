Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Пригрозив продавчині зброєю і забрав з каси готівку — суд призначив покарання грабіжнику

21:15, 22 вересня 2025
За розбійний напад чоловік отримав тюремний строк.
Пригрозив продавчині зброєю і забрав з каси готівку — суд призначив покарання грабіжнику
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд засудив чоловіка за розбійний напад, скоєний під час воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 5,5 років ув’язнення з конфіскацією половини майна. Про це повідомили у суді.

Подія сталася 2 серпня цього року у Бердичеві. В обідню пору 52-річний раніше не судимий містянин прийшов до одного з продуктових магазинів, дістав з пакета револьвер та наказав продавчині віддати йому готівку з каси. Правцівниця сприйняла погрозу як реальну, тож не стала чинити опору незнайомцеві.

Нападник забрав з каси 1300 грн та залишив місце злочину.

Свою вину обвинувачений визнав повністю, щиро каявся та пояснив, що не мав наміру заподіяти шкоду продавчині, а на злочин пішов, бо заборгував гроші знайомій. Револьвер колись йому подарував, товариш. Згідно висновку експерта, револьвер «EKOL» калібру 4 мм (Флобер) не  є вогнепальною зброєю, відповідно і не потребує спеціального дозволу.

У ході судового розгляду винуватість обвинуваченого у розбійному нападі повністю доведена дослідженими доказами.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений скоїв особливо тяжкий, корисливий злочин, у воєнний час, тож його виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

Разом з тим, враховуючи що обвинувачений раніше не судимий, має позитивні характеристики, визнав вину, щиро каявся, співпрацював зі слідством, суд, застосувавши ч. 1 ст. 69 КК України,  призначив покарання менше, ніж передбачає санкція статті, за якою обвинуваченого визнано винним.

Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений (справа № 274/6163/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд пограбування вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до Турецької Республіки і Великої Британії.

Суд не може зупиняти дію нормативно-правового акта, якщо його протиправність не є очевидною – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно забезпечення позову і очевидної протиправності нормативно-правового акта.

У Раді заблокували підписання закону про збір персональних даних громадян з усіх реєстрів до Єдиної системи соціальної сфери

Закон про Єдину систему соціальної сфери, куди будуть «стікатися» персональні дані громадян з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів авто і нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків, поки не буде підписаний – внесена блокуюча постанова.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – набрав чинності закон

Кожен військовослужбовець отримає гарантовану відпустку на 15 днів із 30 календарних днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаватимуться залежно від можливостей у конкретному підрозділі.

Військовослужбовців ТЦК забризкали газом на вулиці, а потім розбили їм автомобіль – що вирішив суд

Мешканець Одеської області, який «контратакував» представників ТЦК та СП при спробі його затримання, отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео