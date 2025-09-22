Пригрозил продавцу оружием и забрал из кассы наличные — суд назначил наказание грабителю

За разбойное нападение мужчина получил тюремный срок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бердичевский горрайонный суд осудил мужчину за разбойное нападение, совершенное во время военного положения. Ему назначили наказание в виде 5,5 лет заключения с конфискацией половины имущества. Об этом сообщили в суде.

Событие произошло 2 августа этого года в Бердичеве. В обед 52-летний ранее не судимый горожанин пришел в один из продуктовых магазинов, достал из пакета револьвер и приказал продавцу отдать ему наличные из кассы. Работница восприняла угрозу как реальную, поэтому не стала сопротивляться незнакомцу.

Нападавший забрал из кассы 1300 грн и оставил место преступления.

Свою вину обвиняемый признал полностью, искренне каялся и объяснил, что не намеревался причинить вред продавцу, а на преступление пошел, потому что задолжал деньги знакомой. Револьвер ему когда-то подарил, товарищ. Согласно выводу эксперта, револьвер «EKOL» калибра 4 мм (Флобер) не является огнестрельным оружием, соответственно и не требует специального разрешения.

В ходе судебного разбирательства виновность обвиняемого в разбойном нападении полностью доказана исследованными доказательствами.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый совершил особо тяжкое, корыстное преступление в военное время, поэтому его исправление невозможно без изоляции от общества.

Вместе с тем, учитывая, что обвиняемый ранее не судим, имеет положительные характеристики, признал вину, искренне раскаялся, сотрудничал со следствием, суд, применив ч. 1 ст. 69 УК Украины, назначил наказание меньше, чем предусматривает санкция статьи, по которой обвиняемый признан виновным.

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен (дело № 274/6163/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.