Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд розглянув спір щодо оренди землі без проведення торгів

10:12, 27 жовтня 2025
У справі, що стосувалася передачі земельної ділянки в місті Рівне, Верховний Суд дійшов остаточного висновку: передача комунальної землі без проведення земельних торгів для будівництва автостоянки порушує норми чинного законодавства.
Верховний Суд розглянув спір щодо оренди землі без проведення торгів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду висловився стосовно позаконкурсного отримання земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування розміщеної на ній споруди (автостоянки), що вимагає проведення земельних торгів.

Незастосування конкурентної процедури у виді земельних торгів допускається виключно у випадку, коли земельна ділянка державної чи комунальної власності надається фізичним або юридичним особам у користування з метою обслуговування та експлуатації вже існуючих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на такій земельній ділянці, та які належать на праві власності зазначеним особам для їх подальшого використання відповідно до того цільового та функціонального призначення, яке існувало на момент їх придбання.

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу ТОВ, погодившись із рішенням апеляції про визнання недійсним договору оренди землі в місті Рівне. Йдеться про ділянку площею 0,41 га, яка була передана без проведення земельних торгів, що суперечить земельному законодавству.

Суть справи 

Підставою для судового розгляду став позов прокурора, поданий в інтересах держави. Він просив визнати незаконним рішення міської ради, скасувати укладений на його підставі договір оренди та зобов’язати повернути ділянку.

Прокурор зазначив, що земельну ділянку передали без аукціону для нового будівництва, хоча на ній знаходиться лише невелика будівля площею 3,5 кв. м, яка належить ТОВ. Площа переданої землі перевищує площу нерухомості у понад 1000 разів, а отже, підстав для позаконкурсної передачі не було.

Рішення судів та позиція ВС 

Суд першої інстанції у листопаді 2024 року відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що прокурор не довів порушення інтересів громади. Апеляційний суд у лютому 2025 року скасував це рішення частково, визнав недійсним договір оренди та зобов’язав повернути ділянку міськраді, однак не скасував рішення міської ради, оскільки воно втратило свою дію після реалізації — укладення договору.

Верховний Суд погодився з апеляцією, вказавши, що передача землі для нового будівництва автостоянки без земельних торгів порушує вимоги статей 124, 134 та 135 Земельного кодексу України. Суд наголосив: позаконкурсна передача можлива лише у разі обслуговування наявного об'єкта нерухомості, а не для нового використання. Доводи ТОВ про нібито автоматичний перехід прав на земельну ділянку при придбанні будівлі були відхилені як такі, що не відповідають обставинам справи.

Верховний Суд також підтвердив, що прокурор мав підстави діяти самостійно від імені держави, оскільки оспорювані дії були вчинені саме органом місцевого самоврядування.

Колегія суддів визнала, що касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а постанову апеляційного суду — без змін.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 918/1131/22 можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

 

суд Верховний Суд судова практика КГС ВС земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду