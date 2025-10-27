Верховний Суд розглянув спір щодо оренди землі без проведення торгів

У справі, що стосувалася передачі земельної ділянки в місті Рівне, Верховний Суд дійшов остаточного висновку: передача комунальної землі без проведення земельних торгів для будівництва автостоянки порушує норми чинного законодавства.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду висловився стосовно позаконкурсного отримання земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування розміщеної на ній споруди (автостоянки), що вимагає проведення земельних торгів.

Незастосування конкурентної процедури у виді земельних торгів допускається виключно у випадку, коли земельна ділянка державної чи комунальної власності надається фізичним або юридичним особам у користування з метою обслуговування та експлуатації вже існуючих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), розташованих на такій земельній ділянці, та які належать на праві власності зазначеним особам для їх подальшого використання відповідно до того цільового та функціонального призначення, яке існувало на момент їх придбання.

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу ТОВ, погодившись із рішенням апеляції про визнання недійсним договору оренди землі в місті Рівне. Йдеться про ділянку площею 0,41 га, яка була передана без проведення земельних торгів, що суперечить земельному законодавству.

Суть справи

Підставою для судового розгляду став позов прокурора, поданий в інтересах держави. Він просив визнати незаконним рішення міської ради, скасувати укладений на його підставі договір оренди та зобов’язати повернути ділянку.

Прокурор зазначив, що земельну ділянку передали без аукціону для нового будівництва, хоча на ній знаходиться лише невелика будівля площею 3,5 кв. м, яка належить ТОВ. Площа переданої землі перевищує площу нерухомості у понад 1000 разів, а отже, підстав для позаконкурсної передачі не було.

Рішення судів та позиція ВС

Суд першої інстанції у листопаді 2024 року відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що прокурор не довів порушення інтересів громади. Апеляційний суд у лютому 2025 року скасував це рішення частково, визнав недійсним договір оренди та зобов’язав повернути ділянку міськраді, однак не скасував рішення міської ради, оскільки воно втратило свою дію після реалізації — укладення договору.

Верховний Суд погодився з апеляцією, вказавши, що передача землі для нового будівництва автостоянки без земельних торгів порушує вимоги статей 124, 134 та 135 Земельного кодексу України. Суд наголосив: позаконкурсна передача можлива лише у разі обслуговування наявного об'єкта нерухомості, а не для нового використання. Доводи ТОВ про нібито автоматичний перехід прав на земельну ділянку при придбанні будівлі були відхилені як такі, що не відповідають обставинам справи.

Верховний Суд також підтвердив, що прокурор мав підстави діяти самостійно від імені держави, оскільки оспорювані дії були вчинені саме органом місцевого самоврядування.

Колегія суддів визнала, що касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а постанову апеляційного суду — без змін.

Детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 918/1131/22 можна за посиланням.

