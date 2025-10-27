Верховный Суд рассмотрел спор по аренде земли без проведения торгов

По делу, касающемуся передачи земельного участка в городе Ровно, Верховный Суд пришел к окончательному выводу: передача коммунальной земли без проведения земельных торгов для строительства автостоянки нарушает нормы действующего законодательства.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказался относительно неконкурсного получения земельного участка коммунальной собственности для строительства и обслуживания расположенного на нём сооружения (автостоянки), что требует проведения земельных торгов.

Неприменение конкурентной процедуры в виде земельных торгов допускается исключительно в случае, когда земельный участок государственной или коммунальной собственности предоставляется физическим или юридическим лицам в пользование с целью обслуживания и эксплуатации уже существующих объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), расположенных на таком земельном участке, и которые принадлежат указанным лицам на праве собственности для их дальнейшего использования в соответствии с тем целевым и функциональным назначением, которое существовало на момент их приобретения.

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью, согласившись с решением апелляционного суда о признании недействительным договора аренды земли в городе Ровно. Речь идёт о земельном участке площадью 0,41 га, который был передан без проведения земельных торгов, что противоречит земельному законодательству.

Суть дела

Основанием для судебного разбирательства стал иск прокурора, поданный в интересах государства. Он просил признать незаконным решение городского совета, отменить заключённый на его основании договор аренды и обязать вернуть земельный участок.

Прокурор указал, что участок был передан без аукциона для нового строительства, хотя на нём находится лишь небольшое строение площадью 3,5 кв. м, принадлежащее обществу. Площадь переданного участка превышает площадь недвижимости более чем в тысячу раз, следовательно, оснований для неконкурсной передачи не существовало.

Решения судов и позиция Верховного Суда

Суд первой инстанции в ноябре 2024 года отказал в удовлетворении иска, отметив, что прокурор не доказал нарушения интересов территориальной громады. Апелляционный суд в феврале 2025 года частично отменил это решение, признал договор аренды недействительным и обязал вернуть участок городскому совету, однако не отменил само решение совета, поскольку оно утратило силу после его реализации — заключения договора.

Верховный Суд согласился с выводами апелляции, указав, что передача земли для нового строительства автостоянки без проведения земельных торгов нарушает требования статей 124, 134 и 135 Земельного кодекса Украины. Суд подчеркнул, что неконкурсная передача допустима только в случае обслуживания уже существующего объекта недвижимости, а не для нового строительства. Доводы общества о якобы автоматическом переходе прав на земельный участок при приобретении здания были отклонены как не соответствующие обстоятельствам дела.

Верховный Суд также подтвердил, что прокурор имел законные основания действовать самостоятельно от имени государства, поскольку оспариваемые действия совершены именно органом местного самоуправления.

Коллегия судей постановила оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

С позицией Верховного Суда по делу № 918/1131/22 можно ознакомиться по ссылке.

