Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Франківщині чоловік намагався задушив дружину через торт – що вирішив суд

19:03, 2 листопада 2025
Суд призначив покарання у вигляді штрафу.
На Франківщині чоловік намагався задушив дружину через торт – що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Галицький районний суд Івано-Франківської області оштрафував чоловіка на 850 гривень за спробу задушити свою дружину під час сварки. Про це йдеться у вироку у справі №341/1232/25.

Обставини справи

Інцидент стався 26 червня близько 23:00. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік посварився з дружиною. Під час конфлікту він намагався викинути через вікно торт, який вона спекла. Жінка стала між ним і холодильником, щоб завадити цьому. Розлючений чоловік схопив її за шию обома руками та почав душити. Внаслідок цього дружина отримала легкі тілесні ушкодження — садно на шиї.

У суді чоловік пояснив свій вчинок тим, що дружина приділяла більше уваги торту, ніж йому. Він визнав провину, вибачився перед дружиною та пообіцяв, що подібне не повториться. Потерпіла підтвердила, що претензій до чоловіка не має, оскільки вони помирилися та відновили стосунки. Вона просила суд не застосовувати суворе покарання.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України (побої і мордування) та призначив йому штраф у розмірі 850 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Івано-Франківськ штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду