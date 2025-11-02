На Франківщині чоловік намагався задушив дружину через торт – що вирішив суд

Суд призначив покарання у вигляді штрафу.

Галицький районний суд Івано-Франківської області оштрафував чоловіка на 850 гривень за спробу задушити свою дружину під час сварки. Про це йдеться у вироку у справі №341/1232/25.

Обставини справи

Інцидент стався 26 червня близько 23:00. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік посварився з дружиною. Під час конфлікту він намагався викинути через вікно торт, який вона спекла. Жінка стала між ним і холодильником, щоб завадити цьому. Розлючений чоловік схопив її за шию обома руками та почав душити. Внаслідок цього дружина отримала легкі тілесні ушкодження — садно на шиї.

У суді чоловік пояснив свій вчинок тим, що дружина приділяла більше уваги торту, ніж йому. Він визнав провину, вибачився перед дружиною та пообіцяв, що подібне не повториться. Потерпіла підтвердила, що претензій до чоловіка не має, оскільки вони помирилися та відновили стосунки. Вона просила суд не застосовувати суворе покарання.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України (побої і мордування) та призначив йому штраф у розмірі 850 гривень.

