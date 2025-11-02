В Франковской области мужчина пытался задушить жену из-за торта – что решил суд

Суд назначил наказание в виде штрафа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Галицкий районный суд Ивано-Франковской области оштрафовал мужчину на 850 гривен за попытку задушить свою жену во время ссоры. Об этом говорится в приговоре по делу №341/1232/25.

Обстоятельства дела

Инцидент произошел 26 июня около 23:00. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с женой. Во время конфликта он пытался выбросить из окна торт, который она испекла. Женщина встала между ним и холодильником, чтобы помешать этому. Разъяренный мужчина схватил ее за шею обеими руками и начал душить. В результате жена получила легкие телесные повреждения — ссадину на шее.

В суде мужчина объяснил свой поступок тем, что жена уделяла больше внимания торту, чем ему. Он признал вину, извинился перед женой и пообещал, что подобное не повторится. Потерпевшая подтвердила, что претензий к мужу не имеет, поскольку они помирились и восстановили отношения. Она просила суд не применять строгое наказание.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины (побои и издевательства) и назначил ему штраф в размере 850 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.