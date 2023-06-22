Отримав повістку та не прийшов до центру комплектування: судитимуть ухилянта

Ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: varta1.com.ua

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 45-річного жителя Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України). Про це інформує Черкаська обласна прокуратура.

«Слідством встановлено, що чоловік, будучи військовозобов’язаним та за станом здоров’я придатним до військової служби, отримавши повістку щодо відправки до військової частини, не прибув до районного центру комплектування та соціальної підтримки в зазначений день і час.

У подальшому правоохоронцям вдалося розшукати чоловіка.

Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років», - сказано у повідомленні.

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