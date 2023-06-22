Получил повестку и не пришел в центр комплектования: будут судить уклониста

Уклонисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: varta1.com.ua

В суд направлен обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Уманского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

«Следствием установлено, что мужчина, будучи военнообязанным и по состоянию здоровья пригодным к военной службе, получив повестку по отправке в воинскую часть, не прибыл в районный центр комплектования и социальной поддержки в указанный день и время.

В дальнейшем правоохранителям удалось разыскать мужчину.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сказано в сообщении.

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