Судитимуть активістів, які проникли в опечатане Мінкультом приміщення Києво-Печерської лаври

Чотирьом обвинувачуваним загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Джерело фото: Головне управління Національної поліції у місті Київ

У столиці судитимуть чотирьох активістів, яких підозрюють у хуліганських діях на території Києво-Печерської лаври. Зловмисники пошкодили захисні ролети та зайшли у приміщення, яке до того оглянула та опечатала комісія Мінкульту, – повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Києва. Обвинувачуваним загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За даними слідства, 19 квітня 2023 року, після завершення роботи комісії Міністерства культури на території одного із корпусів Києво-Печерської лаври група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.

Слідчі Печерського управління поліції встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження. Усіх було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину – хуліганстві.

Наразі слідчі скерували обвинувальні акти до суду. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

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