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Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

В суде нет судей, и некому рассмотреть дело: как обеспечить доступ граждан к правосудию

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  1. В Украине

Будут судить активистов, которые проникли в опечатанное Минкультом помещение Киево-Печерской лавры

20:57, 21 июля 2023
Четырем обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Будут судить активистов, которые проникли в опечатанное Минкультом помещение Киево-Печерской лавры
Источник фото: Главное управление Национальной полиции в городе Киев
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В столице будут судить четырех активистов, которых подозревают в хулиганских действиях на территории Киево-Печерской лавры. Злоумышленники повредили защитные роллеты и зашли в помещение, которое до того осмотрела и опечатала комиссия Минкульта, – сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, 19 апреля 2023 года, после завершения работы комиссии Министерства культуры на территории одного из корпусов Киево-Печерской лавры группа лиц повредила защитные ролеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

Следователи Печерского управления полиции установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушение. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения. Все были задержаны и сообщено о подозрении в совершении преступления – хулиганстве.

Сейчас следователи направили обвинительные акты в суд. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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