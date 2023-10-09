ВАКС оголосив вирок екснардепу Пацкану в незаконній компенсації за житло, але звільнив його від покарання

Йому призначили два роки обмеження волі та штраф у 10 200 грн із забороною займати певні посади.

У понеділок, 9 жовтня, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким колишнього народного депутата України (VIII скликання) Валерія Пацкана визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, а саме незаконному отриманні з вересня 2017 по березень 2018 року компенсації за житло у сумі 127,4 тис. грн, попри наявність власної квартири у Києві. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав колишнього нардепа винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

За вироком суду йому призначено покарання у виді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади в органах державної влади на строк 2 роки, зі штрафом у розмірі 10,2 тис. грн.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України суд звільнив особу від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

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