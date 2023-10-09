ВАКС объявил приговор экс-нардепу Пацкану в незаконной компенсации за жилье, но освободил его от наказания

Ему назначили два года ограничение свободы и штраф в 10200 грн с запретом занимать определенные должности.

В понедельник, 9 октября, Высший антикоррупционный суд объявил приговор, которым бывший народный депутат Украины (VIII созыв) Валерий Пацкан признан виновным в злоупотреблении служебным положением, а именно незаконном получении с сентября 2017 по март 2018 года компенсации за жилье в сумме 4 .грн, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд признал бывшего нардепа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины.

По приговору суда ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 2 года, со штрафом в размере 10,2 тыс. грн.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины суд уволил лицо от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.

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