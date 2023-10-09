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Надбавки пенсионерам в Украине: кто может претендовать на повышенные выплаты

22:38, 9 октября 2023
Согласно действующему законодательству, часть пенсионеров в Украине может получить доплату к пенсии.
Надбавки пенсионерам в Украине: кто может претендовать на повышенные выплаты
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В Украине размер пенсии для участников боевых действий должен составлять не менее 210% от прожиточного минимума на 2023 год, который составляет 2093 гривны. Кроме того, для этой категории граждан пенсия должна включать все надбавки, – пишет Оbozrevatel.

Согласно действующему законодательству, размер доплаты к пенсии для лиц со статусом участника боевых действий ограничен и составляет лишь 25% от прожиточного минимума. В соответствии с размером прожиточного минимума в 2023 году, который составляет 2093 гривны, размер надбавки для участников боевых действий составит 523,25 гривны. Это положение установлено Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий» №656, участники боевых действий имеют право получать пенсию со всеми надбавками, размер которой не должен быть меньше 210% прожиточного минимума, что составляет 4395,30 гривны.

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