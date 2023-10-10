В Житомире задержали «коммерсантов», которые обещали уклонисту помочь с выездом из страны

Уклонисту обещали внести в военный билет отметку о непригодности его к военной службе.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители задержали в Житомире злоумышленников, которые обещали уклонисту помочь с выездом из страны. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

За услуги жительница Киевщины потребовала 4 000 долларов США. В их стоимость входили фальсификация документов и консультаций в случае возникновения сложностей с пересечением государственной границы.

«Предварительно, 44-летняя женщина обещала внести в военный билет допризывника отметку о непригодности его к военной службе. После чего мужчина мог спокойно уехать за границу.

К противоправной деятельности она привлекла 52-летнего житомирянина, который должен был получить средства от заказчика и передать ей. За такую услугу женщина пообещала вознаграждение в 500 долларов США», - говорится в сообщении.

Обиох сообщников оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины.

Кроме того, следователи инкриминировали женщине мошенничество. Она пообещала помощь в приобретении за границей внедорожника для Вооруженных сил Украины. Для этого еще в феврале получила задаток в 5000 долларов США, однако взятых на себя обязательств не выполнила. Она постоянно придумывала причины (болезнь, ДТП, занятость и т.п.), по которым автомобиль до сих пор не доставлен.

Суд взял подозреваемых под стражу с правом внесения залога.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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