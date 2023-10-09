Около 6 миллионов украинцев под угрозой минной опасности – Шмыгаль

В Украине из-за мин погибли более 250 человек, еще более 500 – получили ранения.

Источник фото: nrcu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время церемонии передачи Министерству внутренних дел 15 мобильных классов безопасности для работы с детьми выразил обеспокоенность относительно минной опасности в Украине. По данным анализа и экспертных данных, примерно 6 миллионов человек в Украине сейчас оказались под угрозой минной опасности, пишет Укринформ.

«Сейчас около 250 человек погибли от мин в Украине, еще более 500 человек получили ранения и увечья из-за мин. И если ничего не делать или использовать стандартные технологии, то еще около 9 тысяч человек пострадают или погибнут от мин в Украине», – отметил Шмыгаль.

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