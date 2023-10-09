Близько 6 мільйонів українців під загрозою мінної небезпеки – Шмигаль

В Україні через міни загинули понад 250 людей, ще понад 500 – отримали поранення.

Джерело фото: nrcu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час церемонії передачі Міністерству внутрішніх справ 15 мобільних класів безпеки для роботи з дітьми висловив стурбованість щодо мінної небезпеки в Україні. За даними аналізу та експертних даних, приблизно 6 мільйонів осіб в Україні зараз опинилися під загрозою мінної небезпеки, пише Укрінформ.

«Наразі близько 250 людей загинули від мін в Україні, ще понад 500 людей отримали поранення і каліцтва через міни. І якщо нічого не робити або використовувати стандартні технології, то ще близько 9 тисяч людей постраждають або загинуть від мін в Україні», – зазначив Шмигаль.

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