У Житомирі затримали «комерсантів», які обіцяли ухилянту допомогти з виїздом з країни

Ухилянту обіцяли внести у військовий квиток відмітку про непридатність його до військової служби.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці затримали у Житомирі зловмисників, які обіцяли ухилянту допомогти з виїздом з країни. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За послуги жителька Київщини вимагала 4 000 доларів США. У їх вартість входили фальсифікація документів та надання консультацій у разі виникненні складнощів з перетином державного кордону.

«Попередньо, 44-річна жінка обіцяла внести у військовий квиток допризовника відмітку про непридатність його до військової служби. Після чого чоловік міг спокійно виїхати за кордон.

До протиправної діяльності вона залучила 52-річного житомирянина, який повинен був отримати кошти від «замовника» та передати їй. За таку послугу жінка пообіцяла винагороду у 500 доларів США», - сказано у повідомленні.

Обох спільників оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Крім того, слідчі інкримінували жінці шахрайство. Вона пообіцяла допомогу у придбанні за кордоном позашляховика для Збройних Сил України. Для цього ще в лютому отримала завдаток у 5 000 доларів США, однак взятих на себе зобов’язань не виконала. Вона постійно вигадувала причини (хвороба, ДТП, зайнятість тощо), з яких автомобіль досі не доставлено.

Підозрюваних суд взяв під вартою з правом внесення застави.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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