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Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

  1. В Україні

Надбавки пенсіонерам в Україні: хто може претендувати на підвищені виплати

22:38, 9 жовтня 2023
Згідно чинного законодавства, частина пенсіонерів в Україні може отримати доплату до пенсії.
Надбавки пенсіонерам в Україні: хто може претендувати на підвищені виплати
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В Україні розмір пенсії для учасників бойових дій повинен становити не менше ніж 210% від прожиткового мінімуму на 2023 рік, який складає 2093 гривні. Крім того, для цієї категорії громадян пенсія повинна включати всі надбавки, – пише Оbozrevatel.

Згідно з чинним законодавством, розмір доплати до пенсії для осіб зі статусом учасника бойових дій обмежений і становить лише 25% від прожиткового мінімуму. У відповідності до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році, який становить 2093 гривні, розмір надбавки для учасників бойових дій становитиме 523,25 гривні. Це положення встановлене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» №656, учасники бойових дій мають право отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, що складає 4395,30 гривні.

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