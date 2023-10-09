Надбавки пенсіонерам в Україні: хто може претендувати на підвищені виплати

Згідно чинного законодавства, частина пенсіонерів в Україні може отримати доплату до пенсії.

В Україні розмір пенсії для учасників бойових дій повинен становити не менше ніж 210% від прожиткового мінімуму на 2023 рік, який складає 2093 гривні. Крім того, для цієї категорії громадян пенсія повинна включати всі надбавки, – пише Оbozrevatel.

Згідно з чинним законодавством, розмір доплати до пенсії для осіб зі статусом учасника бойових дій обмежений і становить лише 25% від прожиткового мінімуму. У відповідності до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році, який становить 2093 гривні, розмір надбавки для учасників бойових дій становитиме 523,25 гривні. Це положення встановлене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» №656, учасники бойових дій мають право отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, що складає 4395,30 гривні.

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