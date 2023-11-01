Залужний про необхідність посилення мобілізації: у нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків

Валерій Залужний розповів, що потрібно запровадити єдиний реєстр призовників та розширити категорію громадян, які можуть бути призвані.

Джерело фото: Міноборони

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив за розширення категорії громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією.

Про це він написав у колонці для «The Economist».

«В нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків.

Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їх підготовки», - повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та для держави.

«Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати та тренувати більше резервів. Нам також потрібно зосередитись на сучасному командуванні та управлінні, щоб ми могли ефективніше, ніж росія, візуалізувати поле бою та швидше приймати рішення, а також на раціоналізації нашого матеріально-технічного забезпечення, водночас порушуючи логістику росії за допомогою ракет великої дальності. Нові інноваційні підходи можуть знову перетворити цю війну позицій на маневр», - написав Валерій Залужний.

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