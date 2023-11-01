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У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

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Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

  1. В Україні

Залужний про необхідність посилення мобілізації: у нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків

21:00, 1 листопада 2023
Валерій Залужний розповів, що потрібно запровадити єдиний реєстр призовників та розширити категорію громадян, які можуть бути призвані.
Залужний про необхідність посилення мобілізації: у нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків
Джерело фото: Міноборони
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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступив за розширення категорії громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією.

Про це він написав у колонці для «The Economist».

«В нашому законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків.

Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також ми запроваджуємо «бойове стажування», яке передбачає розміщення новомобілізованих та навчених особового складу в досвідчених передових підрозділах для їх підготовки», - повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та для держави.

«Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати та тренувати більше резервів. Нам також потрібно зосередитись на сучасному командуванні та управлінні, щоб ми могли ефективніше, ніж росія, візуалізувати поле бою та швидше приймати рішення, а також на раціоналізації нашого матеріально-технічного забезпечення, водночас порушуючи логістику росії за допомогою ракет великої дальності. Нові інноваційні підходи можуть знову перетворити цю війну позицій на маневр», - написав Валерій Залужний.

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