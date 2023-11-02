На території Києво-Могилянської академії в Києві проведуть археологічні дослідження

У КМДА вважають, що археологічні дослідження зможуть допомогти визначити розташування могили гетьмана Петра Сагайдачного.

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На території Києво-Могилянської академії КЗ «Центр консервації предметів археології» спільно з Інститутом археології НАН України та Академією проведуть розвідувальні археологічні дослідження з розміщення фундаментів пам’ятки «Залишки Богоявленського собору Києво-Братського монастиря».

Як повідомили у КМДА, роботи ініційовано в межах Меморандумів про співпрацю.

«Хочу наголосити, що цю пам’ятку у 2022 році за зверненням КЗ «Центр консервації предметів археології» було занесено до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. А у 2023 році за поданням Департаменту охорони культурної спадщини – до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – зазначила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

У КМДА пишуть, що за однією з гіпотез, під час спорудження мурованого Богоявленського собору поховання гетьмана Петра Сагайдачного було перенесене. За словами Марини Соловйової, археологічне вивчення залишків собору зможе допомогти визначити розташування могили гетьмана.

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