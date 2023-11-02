На территории Киево-Могилянской академии в Киеве проведут археологические исследования

В КГГА считают, что археологические исследования смогут помочь определить расположение могилы гетмана Петра Сагайдачного.

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На территории Киево-Могилянской академии КЗ «Центр консервации предметов археологии» совместно с Институтом археологии НАН Украины и Академией проведут разведывательные археологические исследования по размещению фундаментов памятки «Остатки Богоявленского собора Киево-Братского монастыря».

Как сообщили в КГГА, работы инициированы в рамках Меморандумов о сотрудничестве.

«Хочу отметить, что эту памятку в 2022 году по обращению КЗ «Центр консервации предметов археологии» был занесен в Перечень объектов культурного наследия города Киева. А в 2023 году по представлению Департамента охраны культурного наследия – в Государственный реестр недвижимых памяток Украины», – отметила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

В КГГА пишут, что по одной из гипотез, во время сооружения каменного Богоявленского собора захоронение гетмана Петра Сагайдачного было перенесено. По словам Марины Соловьевой, археологическое изучение остатков собора сможет помочь определить расположение могилы гетмана.

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