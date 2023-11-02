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В Киеве водитель хотел скрыться от полиции, но врезался в столб

09:09, 2 ноября 2023
На водителя полицейские составили ряд административных материалов.
В Киеве водитель хотел скрыться от полиции, но врезался в столб
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В Киеве водитель автомобиля пытался скрыться от патрульных и совершил ДТП. Об этом рассказали в Патрульной полиции столицы.

По информации инспекторов, инцидент произошел в среду, 1 ноября. Патрульные в Оболонском районе заметили автомобиль Lada, который нарушил ПДД.

«Инспекторы подали водителю законное требование об остановке, однако он не отреагировал и ускорил движение. Нарушитель пытался уйти от наказания, однако ему это не удалось. Во время движения он не справился с управлением и совершил наезд на электроопору», - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Патрульные отметили, что, пообщавшись с водителем, заметили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Прибор зафиксировал – 1,82 промилле алкоголя.

На гражданина полицейские составили ряд административных материалов:

  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);
  • протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что повлекло к ДТП);
  • протокол по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке);
  • постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП.

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