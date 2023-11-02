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  1. В Україні

У Києві водій хотів втекти від поліції, але врізався в стовп

09:09, 2 листопада 2023
На водія поліцейські склали ряд адміністративних матеріалів.
У Києві водій хотів втекти від поліції, але врізався в стовп
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві керманич автомобіля намагався втекти від патрульних та вчинив ДТП. Про це розповіли у Патрульній поліції столиці.

За інформацією інспекторів, інцидент трапився у середу, 1 листопада. Патрульні в Оболонському районі помітили автомобіль Lada, який порушив ПДР.

«Інспектори подали керманичу законну вимогу про зупинку, однак він не відреагував та пришвидшив рух. Порушник намагався уникнути покарання, однак йому це не вдалося. Під час руху він не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору», - йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні зазначили, що поспілкувавшись з водієм, помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер. Прилад зафіксував — 1,82 проміле алкоголю.

На громадянина поліцейські склали ряд адміністративних матеріалів:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння);
  • протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку);
  • постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

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