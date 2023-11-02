Україна почала перемовини про відкриття пунктів відбору ДНК-матеріалів за кордоном – Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ пояснив, що громадяни, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, здебільшого не знають, куди звертатися по допомогу.

Джерело фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що вже розпочато перемовини про відкриття пунктів відбору ДНК-матеріалів за кордоном. Про це він заявив у в інтерв’ю виданню «Українські новини», пише Департамент комунікації МВС.

Глава Міністерства зазначив, що це питання було на порядку денному під час його зустрічі з Міністрами внутрішніх справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Норвегії та Польщі у Вільнюсі.

«Найближчим часом ми організуємо інформаційну кампанію для наших громадян, які втратили звʼязок зі своїми рідними і які знаходяться на території інших країн, для того, щоб вони прийшли і здали свій ДНК матеріал для порівняння з тими тілами, які у нас знаходяться в бюро СМЕ», – заявив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ пояснив, що громадяни, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном, здебільшого не знають, куди звертатися по допомогу. У них немає можливості в силу різних причин приїхати в Україну та здати біологічний матеріал і саме тому Україна почала перемовини з партнерами щодо відкриття таких пунктів відбору ДНК-матеріалів за кордоном.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.