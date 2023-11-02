Украина начала переговоры об открытии пунктов отбора ДНК-материалов за границей – Игорь Клименко

Министр внутренних дел объяснил, что граждане, которые нашли временный приют за границей, в большинстве своем не знают, куда обращаться за помощью.

Источник фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что уже начато переговоры об открытии пунктов отбора ДНК-материалов за границей. Об этом он заявил в интервью изданию «Українські новини», пишет Департамент коммуникации МВД.

Глава Министерства отметил, что этот вопрос был на повестке дня во время его встречи с Министрами внутренних дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Польши в Вильнюсе.

«В ближайшее время мы организуем информационную кампанию для наших граждан, которые потеряли связь со своими родными и которые находятся на территории других стран, для того чтобы они пришли и сдали свой ДНК материал для сравнения с теми телами, которые у нас находятся в бюро СМЕ», – заявил Игорь Клименко.

Министр внутренних дел объяснил, что граждане, которые нашли временный приют за границей, в большинстве своем не знают, куда обращаться за помощью. У них нет возможности в силу разных причин приехать в Украину и сдать биологический материал и поэтому Украина начала переговоры с партнерами по открытию таких пунктов отбора ДНК-материалов за границей.

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