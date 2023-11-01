Залужный о необходимости усиления мобилизации: в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.

Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

Суд признал действия истца злоупотреблением процессуальными правами – такими, что совершены с целью манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и фактически сводятся к «избранию» судьи, который будет осуществлять рассмотрение дела.

Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

  1. В Украине

Залужный о необходимости усиления мобилизации: в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей

21:00, 1 ноября 2023
Валерий Залужный рассказал, что нужно ввести единый реестр призывников и расширить категорию граждан, которые могут быть призваны.
Залужный о необходимости усиления мобилизации: в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей
Источник фото: Минобороны
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный выступил за расширение категории граждан, которые могут быть призваны на собрание или по мобилизации.

Об этом он написал в колонке для «The Economist».

«В нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей.

Мы стараемся решить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на собрание или по мобилизации. Также мы вводим «боевую стажировку», которая предусматривает размещение новомобилизованных и обученных личного состава в опытных передовых подразделениях для их подготовки», - сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Вооруженных Сил Украины и государства.

«Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая минная технология и способность мобилизовать и тренировать больше резервов. Нам также следует сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы мы могли эффективнее, чем россия, визуализировать поле боя и быстрее принимать решения, а также на рационализацию нашего материально-технического обеспечения, в то же время нарушая логистику россии с помощью ракет большой дальности. Новые инновационные подходы могут снова превратить эту войну в маневр», - написал Валерий Залужный.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео