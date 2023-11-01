Залужный о необходимости усиления мобилизации: в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей

Валерий Залужный рассказал, что нужно ввести единый реестр призывников и расширить категорию граждан, которые могут быть призваны.

Источник фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный выступил за расширение категории граждан, которые могут быть призваны на собрание или по мобилизации.

Об этом он написал в колонке для «The Economist».

«В нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей.

Мы стараемся решить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на собрание или по мобилизации. Также мы вводим «боевую стажировку», которая предусматривает размещение новомобилизованных и обученных личного состава в опытных передовых подразделениях для их подготовки», - сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Вооруженных Сил Украины и государства.

«Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая минная технология и способность мобилизовать и тренировать больше резервов. Нам также следует сосредоточиться на современном командовании и управлении, чтобы мы могли эффективнее, чем россия, визуализировать поле боя и быстрее принимать решения, а также на рационализацию нашего материально-технического обеспечения, в то же время нарушая логистику россии с помощью ракет большой дальности. Новые инновационные подходы могут снова превратить эту войну в маневр», - написал Валерий Залужный.

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