В Мінреінтеграції анонсували Стратегію з відновлення влади на деокупованих територіях

Водночас міністерства активно розробляють власні концепції відновлення державної влади та реінтеграції населення.

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В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про готовність першого драфту Стратегії державної політики щодо відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій, а також визначено її мету і принципи.

«За дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Мінреінтеграції спільно з міністерствами, Центром прав людини ZMINA й іншими зацікавленими відомствами та організаціями розробляють Стратегію державної політики щодо відновлення влади та реінтеграції населення деокупованих територій», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що також сформовано стратегічні цілі та шляхи розв’язання проблем, а всі зацікавлені сторони ще мають змогу внести власні пропозиції змін до документа.

Водночас міністерства активно розробляють власні концепції відновлення державної влади та реінтеграції населення. Зокрема, нині триває розгляд концепції відновлення освіти на ДОТ спеціальною робочою групою.

Мінсоцполітики розробило та відправило на погодження проєкт розпорядження щодо плану дій зі стабілізації ситуації у соціальній сфері.

МОЗ також має власні напрацювання щодо концепції повернення української системи охорони здоров’я на звільнених територіях.

Своєю чергою МКІП працює над розробленням концепції у двох напрямах: культурній та інформаційній реінтеграції населення.

Мін’юст має бачення концепції у сфері адміністративного порядку реєстрації актів цивільного стану. Наразі триває опрацювання пропозицій, наданих громадськістю.

Мінекономіки створило робочу групу з підготовки пропозицій для відновлення економічної активності. Вона займатиметься, зокрема, питаннями створення спрощених умов для ведення бізнесу, маркуванням проблем та викликів і пошуком шляхів їх вирішення.

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