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  1. В Украине

В Минреинтеграции анонсировали Стратегию по восстановлению власти на деоккупированных территориях

15:04, 12 января 2024
В то же время, министерства активно разрабатывают собственные концепции восстановления государственной власти и реинтеграции населения.
В Минреинтеграции анонсировали Стратегию по восстановлению власти на деоккупированных территориях
Источник фото: depositphotos.com
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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о готовности первого драфта Стратегии государственной политики по восстановлению власти и реинтеграции населения деоккупированных территорий, а также определены ее цели и принципы.

«По поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля Минреинтеграции совместно с министерствами, Центром прав человека ZMINA и другими заинтересованными ведомствами и организациями разрабатывают Стратегию государственной политики относительно восстановления власти и реинтеграции населения деоккупированных территорий», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также сформированы стратегические цели и пути решения проблем, а все заинтересованные стороны еще имеют возможность внести собственные предложения изменений в документ.

В то же время, министерства активно разрабатывают собственные концепции восстановления государственной власти и реинтеграции населения. В частности, в настоящее время идет рассмотрение концепции восстановления образования на ДОТ специальной рабочей группой.

Минсоцполитики разработало и отправило на согласование проект распоряжения относительно плана действий по стабилизации ситуации в социальной сфере.

Минздрав также имеет собственные наработки относительно концепции возвращения украинской системы здравоохранения на освобожденных территориях.

В свою очередь МКИП работает над разработкой концепции по двум направлениям: культурной и информационной реинтеграции населения.

Минюст имеет видение концепции в сфере административного порядка регистрации актов гражданского состояния. В настоящее время продолжается проработка предложений, предоставленных общественностью.

Минэкономики создало рабочую группу по подготовке предложений для восстановления экономической активности. Она будет заниматься, в частности, вопросами создания упрощенных условий ведения бизнеса, маркировкой проблем и вызовов и поиском путей их решения

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