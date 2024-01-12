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В постановлении Кабмина об оплате труда госслужащих отсутствуют должности работников судебной системы, - руководитель ГСА Максим Пампура

14:55, 12 января 2024
29 декабря Кабмин принял постановление 1409, которым утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы в 2024 году и перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей, но в нем отсутствуют должности государственной службы в системе правосудия.
В постановлении Кабмина об оплате труда госслужащих отсутствуют должности работников судебной системы, - руководитель ГСА Максим Пампура
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Как известно, 29 декабря 2023 года Кабинетом Министров принято постановление № 1409, которым утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году и перечень типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей.

Председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике, нардеп от «Слуги народа» Денис Маслов тогда заявил, что в соответствии с утвержденной Правительством схемой должностных окладов минимальный должностной оклад секретарей судебных заседаний в 2024 году составит 8 591 грн.

«Установлено 3 минимальных должностных оклада для секретарей судебных заседаний местных судов (17 семья): 8 591 грн. - IХ (начальный) профессиональный уровень

9 880 грн. - VIII (средний) профессиональный уровень

11 362 грн. - VII (высший) профессиональный уровень.

Уровень должности будет зависеть от результатов классификации, которую должен провести каждый отдельный суд. Его определение индивидуально и отнесено к компетенции руководителей аппаратов судов», - пояснил Денис Маслов.

Впрочем, как сообщает Государственная судебная администрация, в перечне отсутствуют должности государственной службы в системе правосудия.

«Однако, в перечне отсутствуют должности государственной службы, которые есть только в судах, органах и учреждениях в системе правосудия», – отметил в. о. главы ГСА Максим Пампура.

Руководитель ГСА Украины подчеркнул, что постановлением Правительства от 29.12.2023 №1409 установлено, что при переводе государственных служащих на другие должности государственной службы применяется перечень должностей государственной службы, которые приравниваются к соответствующим подкатегориям, утвержденный постановлением КМУ от 18 января 2017 года №15, для определения подкатегории должности гос службы, нужной для установления равнозначности должности.

В то же время, постановлением Правительства от 29.12.2023 №1409 не учтено, что должности государственной службы в системе правосудия определены схемой должностных окладов с определением коэффициентов для государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 24 мая 2017 № 358.

Итак, с целью упорядочения условий оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия на основе классификации должностей ГСА 10 января 2024 г. обратилась к Премьер-министру с инициативой о необходимости рассмотреть разработанный ГСА проект постановления Правительства «Вопрос оплаты труда государственных служащих судов , органов и учреждений системы правосудия на основе классификации должностей в 2024 году, в частности, предложено утвердить перечень типовых должностей государственной службы в системе правосудия в пределах уровней должностей.

Автор: Наталья Мамченко

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