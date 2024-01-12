Провалился бизнес-план по вывозу мужчин на работу за границу

Мужчин под фальшивыми документами водителей регистрировали в системе «Шлях» для дальнейшей их переправки за границу.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Попытка вывоза мужчин за границу с помощью фиктивных договоров о трудоустройстве закончилась провалом для жителя Прикарпатья и его сообщников. Оперативники Львовского пограничного отряда совместно с Нацполицией раскрыли эту схему, в результате чего злоумышленникам было сообщено о подозрении. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Группа преступников привлекала мужчин к вывозу в страны Европейского Союза. С помощью фальшивых договоров и внесения псевдоводителей в систему "Шлях", они пытались обойти законодательство. После этого происходила организованная перевозка через границу.

Фигуранту этой незаконной деятельности было объявлено о подозрении, досудебное расследование продолжается.

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