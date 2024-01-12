Провалився бізнес-план з вивозу чоловіків на роботу за кордон

Чоловіків під фальшивими документами водіїв реєстрували в системі «Шлях» для подальшого їх переправлення за кордон.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Спроба вивозу чоловіків за кордон за допомогою фіктивних договорів про працевлаштування закінчилася провалом для жителя Прикарпаття та його спільників. Оперативники Львівського прикордонного загону спільно з Нацполіцією розкрили цю схему, в результаті чого зловмисникам було повідомлено про підозру. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Група злочинців залучала чоловіків до вивозу до країн Європейського Союзу. За допомогою фальшивих договорів та внесення псевдоводіїв до системи «Шлях», вони намагалися обійти законодавство. Після цього відбувалася організована перевозка через кордон.

Фігуранту цієї незаконної діяльності було оголошено про підозру, досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.