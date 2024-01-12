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Правительство разрабатывает механизм противодействия легализации коллаборационистов за рубежом

19:14, 12 января 2024
Планируется разграничение понятий коллаборационистской деятельности и пособничества агрессору.
Правительство разрабатывает механизм противодействия легализации коллаборационистов за рубежом
Источник фото: Минреинтеграции
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На специальном совещании под председательством министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук были обсуждены механизмы противодействия легализации коллаборационистов за рубежом. Правительство активно разрабатывает меры, направленные на то, чтобы помешать предателям получить легальный статус по украинским документам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Участие в совещании приняли представители представительства президента в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа, Нацполиции, Государственной миграционной службы и Службы безопасности Украины.

Основное внимание чиновников было уделено противодействию легализации за рубежом граждан Украины, которые проживали на временно оккупированных территориях и совершали преступления. В частности, договорились об усилении обмена информацией между ответственными органами для обеспечения координации действий.

Кроме того, будет создана рабочая группа, которая будет заниматься усовершенствованием законодательства об уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Особое внимание будет уделено разграничению понятий коллаборационистской деятельности и пособничества агрессору.

"Коллаборационисты ищут возможности выехать за границу и легализоваться, используя украинские документы. Должны всячески этому помешать", - отметила Верещук.

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