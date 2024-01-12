Уряд розробляє механізм протидії легалізації колаборантів за кордоном

Планується розмежування понять колабораційної діяльності та пособництва агресору.

Джерело фото: Мінреінтеграції

На спеціальній нараді під головуванням міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук було обговорено механізми протидії легалізації колаборантів за кордоном. Уряд активно розробляє заходи, спрямовані на те, щоб завадити зрадникам отримати легальний статус за українськими документами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Участь в нараді взяли представники представництва президента в Криму, Меджлісу кримськотатарського народу, Нацполіції, Державної міграційної служби та Служби безпеки України.

Основна увага урядовців була приділена протидії легалізації за кордоном громадян України, які проживали на тимчасово окупованих територіях та вчиняли злочини. Зокрема, домовилися про посилення обміну інформацією між відповідальними органами для забезпечення координації дій.

Крім того, буде створена робоча група, яка займатиметься удосконаленням законодавства щодо кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Особлива увага буде приділена розмежуванню понять колабораційної діяльності та пособництва агресору.

«Колаборанти шукають можливості виїхати за кордон та легалізуватися, використовуючи українські документи. Маємо всіляко цьому завадити», – зазначила Верещук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.