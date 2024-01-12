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  1. Суспільство

Підвищення пенсії у 2024 році: хто з пенсіонерів отримає більші на 19% виплати

14:35, 12 січня 2024
У 2024 році виплати для деяких пенсіонерів сумарно зростуть на 19%.
Підвищення пенсії у 2024 році: хто з пенсіонерів отримає більші на 19% виплати
Фото: fakty.com.ua
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Як раніше повідомлялося, з 1 січня в Україні мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 7100 гривень. Це збільшення має вплив на обчислення розміру пенсій для осіб, які не працюють та досягли пенсійного віку (65 років) і мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно).

Мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів з 1 січня становить не менше 40% мінімальної заробітної плати, що становить 2840 гривень (було 2680 грн) згідно з частиною другою статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

На друге підвищення варто чекати у квітні, саме тоді мінімальну зарплату піднімуть до 8 тисяч гривень. Тож мінімальна пенсія для 65-річних осіб теж автоматично зросте до 3 200 гривень.

Таким чином, виплати для 65-річних пенсіонерів сумарно зростуть на 19% за 2024 рік.

Крім того, усі пенсіонері після досягнення певного віку мають право на щомісячні надбавки за віком. Їх розмір такий:

70 – 74 роки – 300 гривень;

75 – 79 років – 456 гривень;

понад 80 років – 570 гривень.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 січня в Україні оновилася низка соціальних стандартів.

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