Суд на Львівщині скасував мобілізацію викладача та присудив йому відстрочку від призову

Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов викладача технологічного коледжу «Львівської політехніки» та скасував його призов до РТЦК та СП.

На Львівщині суд скасував повістку про мобілізацію чоловіку та присудив йому відстрочку від призову. Про це йдеться у рішенні Львівського окружного адміністративного суду.

Так мешканець Львівщини звернувся до суду з позовом до Золочівського РТЦК та СП, у якому просив визнати протиправним та скасувати наказ начальника щодо призову його на військову службу, а також зобов’язати ТЦК розглянути питання щодо надання йому відстрочки від призову, згідно з законом.

Чоловік є викладачем технологічного коледжу «Львівської політехніки», де він працює на 1,3 ставки, тому, згідно з законом, має право на відстрочку від призову. Представник ТЦК заявив суду, що чоловік не надав підтвердження вченого звання чи наукового ступеня, тому право на відстрочку на нього не поширюється.

Як вказано у позовній заяві, чоловік є педагогічним працівником, тому на нього не поширюється вимога про наявність вченого звання чи наукового ступеня, бо він не зобов’язаний займатись науковою діяльністю. Однак, згідно з законом, він має бути працевлаштованим не менш як на 0,75 ставки.

Суд встановив, що представник ТЦК неправильно тлумачить ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», через що позивачу не надали відстрочку. Тому суд повністю задовольнив позов викладача та скасував його призов до РТЦК та СП. А також зобов’язав ТЦК розглянути питання щодо надання йому відстрочки від призову.

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