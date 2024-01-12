Суд во Львовской области отменил мобилизацию преподавателя и присудил ему отсрочку от призыва

Львовский окружной административный суд полностью удовлетворил иск преподавателя технологического колледжа «Львовской политехники» и отменил его призыв РТЦК и СП.

Во Львовской области суд отменил повестку о мобилизации мужчине и присудил ему отсрочку от призыва. Об этом идет речь в решении Львовского окружного административного суда.

Так житель Львовщины обратился в суд с иском к Золочевскому РТЦК и СП, в котором просил признать противоправным и отменить приказ начальника о призыве его на военную службу, а также обязать ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки от призыва по закону.

Мужчина является преподавателем технологического колледжа «Львовской политехники», где работает на 1,3 ставки, поэтому, согласно закону, имеет право на отсрочку от призыва. Представитель ТЦК заявил суду, что мужчина не дал подтверждения ученого звания или ученой степени, поэтому право на отсрочку на него не распространяется.

Как указано в исковом заявлении, мужчина является педагогическим работником, поэтому на него не распространяется требование о наличии ученого звания или ученой степени, потому что он не обязан заниматься научной деятельностью. Однако, согласно закону, он должен быть трудоустроен не менее чем на 0,75 ставки.

Суд установил, что представитель ТЦК неправильно истолковывает ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», из-за чего истцу не предоставили отсрочку. Поэтому суд полностью удовлетворил иск преподавателя и отменил его призыв РТЦК и СП. А также обязал ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки от призыва.

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