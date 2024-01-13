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В Дарницком районе столицы неизвестный прострелил ноги прохожему

09:53, 13 января 2024
Мужчина прогуливался возле озера, когда получил две пули в ноги.
В Дарницком районе столицы неизвестный прострелил ноги прохожему
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В Дарницком районе Киева мужчина получил огнестрельные ранения в обе ноги во время его прогулки возле озера, - сообщают Телеграм-каналы.

Инцидент произошел неподалеку от улицы Елизаветы Чавдар. Мужчина с травмами ног обратился в больницу в Дарницком районе, при себе он имел две гильзы калибра 9 мм. Медицинский персонал оказал ему помощь и сообщил в полицию.

Пострадавший сообщил, что получил ранения, находясь рядом с озером, которое расположено по улице Елизаветы Чавдар. Неизвестный открыл огонь по нему.

Сейчас правоохранители ведут проверку данной информации, хотя официального заявления от полиции пока нет.

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